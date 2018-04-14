İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN BAŞKANI BELLİ OLDU
İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'daki 81 Meslek Grubu'nu temsil eden 261 Meclis Üyesi, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek için toplandı.
İTO, DÖRT YIL GÖREV YAPACAK YÖNETİMİ BELİRLEMEK İÇİN TOPLANDI
9 Nisan 2018 tarihinde yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri ile oluşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 20'nci Dönem Meclisi, Oda'nın dört yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için bugün saat 13.00'te bir araya geldi.
ŞEKİB AVDAGİÇ İTO BAŞKANI SEÇİLDİ
İstanbul'daki 81 Meslek Grubu'nu temsil eden 261 İTO Meclis Üyesi, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini seçti. Saat 13.00'te başlayan seçim 17.00'de sona erdi.
TEK ADAY OLARAK SEÇİME GİRDİ
Daha önce İTO Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Şekib Avdagiç tek liste ile seçime girdi.
Başkan Adayı Avdagiç'in listesinde şu isimler var:
İsrail Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun
Yedek Üyeler: Mehmet Akif Özyurt, Murat Dursun, Zeki Paşalı, Mehmet Metin Korkmaz, İlhami Demir, Mehmet Ünsal Ulukır, Münür Üstün, Şevket Aksoy, Abdülkadir Yıldız, Nesim Ayyıldız
Kaynak: haberinburada
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