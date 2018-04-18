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İstanbul trafiğini kilitleyen makas kazası kamerada

İSTANBUL TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN MAKAS KAZASI KAMERADA

Kavacık TEM otoyolunda makas atan ve kazaya neden olan otomobiller, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : İstanbul Trafiğini Kilitleyen Makas Kazası Kamerada(9/10)5

TEM otoyolu Kavacık mevkiinde yaşanan kaza, İstanbul trafiğini uzun süre kilitledi. Yüzlerce sürücünün mağdur olmasına neden olan kazanın hemen öncesinde bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER "PES" DEDİRTTİ

Kameraya yansıyan görüntüler, "bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde TEM otoyolunda yarışan iki otomobil, trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Trafikte hızla ilerleyen araçlar, kısa bir süre sonra kazaya karışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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