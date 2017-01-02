İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN DEAŞ AÇIKLAMASI
"Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır"
DEAŞ'in İstanbul Üniversitesi'ni hedef aldığı şeklinde yorumlar yapılan ve Kasım ayında yayınlanan fotoğrafın sosyal medyada tekrar gündeme gelmesi üzerine İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.
kaynak:habertürk
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