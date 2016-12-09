Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE FETÖ OPERASYONU


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE FETÖ OPERASYONU
Tarih : 09 Aralık 2016, 09:08
Puan Ver : İstanbul Üniversitesi'ne Fetö Operasyonu(6/10)3


İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan çok sayıda profesör, doçent, yardımçı doçent hakkında gözaltı kararı var. Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın da gözaltı listesinde olduğu iddia ediliyor.



Son dakika: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanması iddialarına yönelik, İstanbul merkezli 12 ildeki 100 adreste haklarında yakalama kararı çıkartılan 87 kişiye eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu adreslerde arama yaptığı öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararları bulunanlar arasında, bir siyasi parti genel başkanının yanı sıra, İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin olduğu belirtildi.



Habertürk'ün haberine göre operasyonda FETÖ'ye yakın isimler tarafından kurulduğu iddia edilen Merkez Parti'nin Genel Başkanı Abdurrahim Karslı hakkında da gözaltı kararı olduğu iddia ediliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İstanbul  Üniversitesi  Ne  Fetö  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER