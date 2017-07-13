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İstanbul Valiliği, Hüseyin Avni Mutlu'nun Fotoğrafını Eski Valilerin Arasından Kaldırdı
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İSTANBUL VALİLİĞİ, HÜSEYİN AVNİ MUTLU'NUN FOTOĞRAFINI ESKİ VALİLERİN ARASINDAN KALDIRDI


İstanbul Valiliği, Hüseyin Avni Mutlu'nun Fotoğrafını Eski Valilerin Arasından Kaldırdı
Tarih : 13 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : İstanbul Valiliği, Hüseyin Avni Mutlu'nun Fotoğrafını Eski Valilerin Arasından Kaldırdı(8/10)4

Valilik makam katında bulunan ve Osmanlı'dan Cumhuriyete görev yapan tüm İstanbul Valililerinin fotoğraflarının bulunduğu bölümde Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafının yer almadığı görüldü.

SON ESKİ VALİ MUAMMER GÜLER OLARAK GÖRÜLÜYOR

FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişi sonrası gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Mutlu'nun fotoğrafı eski valiler bölümünde Eylül ayına kadar bulunuyordu. Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafın kaldırıldığı panoda ismi de yer almıyor. Valilik panosuna göre son eski İstanbul Valisi olarak Muammer Güler görünüyor.

PANODA YOK, RESMİ SİTEDE VAR

Ancak İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinde eski valiler bölümünde Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişiyse halen duruyor. Hüseyin Avni Mutlu, 31 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır'dan İstanbul'a atanmış, 25 Eylül 2014'de de görevini Vasip Şahin'e devretmişti. Mutlu 5 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

(Listenin eski hali)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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