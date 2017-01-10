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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!


İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!
Tarih : 10 Ocak 2017, 16:26
Puan Ver : İstanbul Valiliği'nden Beklenen Açıklama Geldi!(8/10)9


Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yarın da okulların tatil edildiği açıklandı.



AKOM'dan alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde kar yağışının yeniden başlaması ve akşam saatlerine kadar da molalarla devam etmesi bekleniyor. Akşam lodos yönüne dönmesi beklenen rüzgarın güneyden taşıyacağı ılık hava ile sıcaklıkların birkaç derece artması bekleniyor.



Salı, çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Gece sıcaklığı -3 derece olan İstanbul'da çarşamba önce 0 dereceye perşembe günü de 3 dereceye yükselecek. Gündüz sıcaklığı 7 dereceye çıkacak.



Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ise yağmur görülecek. Sıcaklığın Cumartesi günü gündüz 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.



İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!



İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter'dan yaptığı açıklamada "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" dedi.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu 3

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor. 5

Adana: Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 6

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9



 



kaynak:sabah








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