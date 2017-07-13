İstanbul Valisi Şahin: Beşiktaş Saldırısının Organizatörü Yakalandı
Tünelde Şov Yapan Motosikletli Genç Felaketten Kıl Payı Kurtuldu
Erdoğan'a Suikast Düzenleyen Fetö'cüler Mahkemeye 'hero' Yazılı Tişörtle Geldi
Fenerbahçe, Manchester City'de Forma Giyen Bony İle Anlaştı
Arabanın Vites Kutusundan Yılan Çıktı
Erdoğan'la Röportaj Yapan Bbc Muhabirinden Övgü Dolu Sözler
Mahalleli Personelleri Rehin Aldı, Devreye Polis Girdi
Abd'nin Ardından Almanya'dan Da 15 Temmuz Uyarısı: Kalabalıktan Uzak Durun
Fenerbahçe'yi Mesut Edecek
Dünyanın Beklediği Boks Maçı Öncesinde Mayweather İle Mcgregor Karşı Karşıya Geldi
Super Mario Run Hayal Kırıklığı Yaratmaya Devam Ediyor
Valve, Rekor Sayıda Steam Kullanıcısını Banladı!
Motogp 17 Bu Hafta Raflardaki Yerini Alacak
13 Milyon Euro'ya Roma'ya Giden Cengiz Ünder, Başakşehir'den Ayrıldı
Lg V30 İşte Böyle Görünecek!
Adana'da Deaş'ın 'meydan' Grubuna Vurgun: 5 Gözaltı
Fetö'nün Yeni Finans Kaynağı Work And Travel
Son Dakika! Yapımcı Ve Yönetmen Ali Avcı, Fetö'den Gözaltına Alındı
Almanya'dan Ayrılan Hamit, Süper Lig'e Dönüyor
Hukuk Ve Vergi Şirketi Andersen Global, Türkiye'de Faaliyete Başlıyor

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: BEŞİKTAŞ SALDIRISININ ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI


İstanbul Valisi Şahin: Beşiktaş Saldırısının Organizatörü Yakalandı
Tarih : 13 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : İstanbul Valisi Şahin: Beşiktaş Saldırısının Organizatörü Yakalandı(10/10)6

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 4 ilde gerçekleştirilen terör operasyonlarında, aralarında Beşiktaş ve Vezneciler'deki saldırıların organizatörlerinin de olduğu 44 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonlarda yüklü miktarda patlayıcı ve silah ele geçirildi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDA 44 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakını ve Maçka Parkı'nda geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 44 kişi şehit olmuştu. Saldırının gerçekleştirildiği yere Şehitler Tepesi adı verilmişti.

VEZNECİLER'DEKİ SALDIRIDA İSE 11 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Vezneciler'de, Çevik Kuvvet ekiplerinin geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Patlamada 6'sı polis 11 kişi şehit olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Valisi  Şahin  Beşiktaş  Saldırısının  Organizatörü  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER