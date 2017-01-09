İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN MESAİ SAATİ AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan "Kar yağışı nedeniyle bugün İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'a çekilmiştir" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının İlimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne (09.01.2017) mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir" denildi.
Açıklamada, "Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir" denildi.
Açıklamada, "Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'da bugün okullar tatil. İstanbul Valisi Vasip Şahin, dün Twitter'dan "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime pazartesi 1 gün süre ile ara verilmiştir" açıklamasını yapmıştı. Kar yağışı devam ederken gözler bir kez daha Vali Şahin'in yarın için vereceği karara çevrildi.
AKOM'dan alınan bilgilere göre, Sibirya'nın soğuk hava ile yoğun ve kuvvetli kar yağışının pazartesi ve Salı günleri etkili olması bekleniyor. Fırtınamsı rüzgar ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.
İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İl genelinde gündüz ve gece sıcaklığı oldukça düşük. Meteoroloji uzmanları, kentte kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı uyarıyor.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da salı günü gündüz sıcaklığı 3 derece, gece sıcaklığı -2 derece olması bekleniyor. Yağışlar ara vermeden devam edecek. Salı günü karla karışık yağmur etkili olacak ama kentin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi.
kaynak:habertürk
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