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İstanbul ve Ankara'da Uçuş Yasağı

İSTANBUL VE ANKARA'DA UÇUŞ YASAĞI

15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle bugün saat 15.00'te başlayacak uçuş yasağı, 16 Temmuz (yarın) saat 03.00'e kadar geçerli olacak.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : İstanbul Ve Ankara'da Uçuş Yasağı(5/10)1

15 Temmuz'da yapılacak etkinlikler nedeniyle bugün İstanbul ve Ankara'da görerek uçuş yapan sivil uçak ve helikopterlere uçuş yasağı getirildi.

YASAK YARIN 03.00'A KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da bu yasak güneyde Büyükçekmece tarafından başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan geniş bir alanı kaplıyor. Bugün saat 15.00'te başlayan NOTAM yani havacılara bilgi notunda uçuş yasağının 16 Temmuz'da saat 03.00'e kadar geçerli olacağı bilgisi yer alıyor.

NOTAM'DAN AÇIKLAMA

Yayınlanan NOTAM'da İstanbul ve Ankara'da "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları, ambulans, şehit nakli, arama-kurtarma, organ nakli ile İstanbul Atatürk - Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş kalkış yapan ve geçiş müsadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının VFR (görerek) tarfikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışa müsaade edilmeyecektir" dendi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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