Antalyaspor, Fenerbahçe'de Forma Bulamayan Salih Uçan'a Talip Oldu
Galatasaray'ın Kanayan Bölgesine İlaç Gibi Transfer Geliyor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Ndiaye, Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Nişanlısını Motora Binmeye 1 Yılda İkna Etti, İlk Binişte Kaza Geçirdi
Hainler Bombalanacak Noktaları Harita Üzerinden Tek Tek İşaretlemiş
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminin Yüzde 8,7'ye Çıkardı
Tarihin En Büyük Güneş Tutulmasına Tanık Olmak İçin Nefesler Tutuldu!
Anneye En Güzel Düğün Hediyesi: Sma Hastası Kardeşiyle Dans Etti
15 Temmuz'un En Kritik Davası Başladı! İlk Sırada Sivil İmam, İkinci Sırada Akın Öztürk Getirildi
Abd'nin Teröristlere Verdiği Zırhlı Araçlar Arasında Yok Yok
Bergüzar Korel, Bikinili Yakalanan Ünlüler Kervanına Katıldı
Ağrı'da Kuduz Köpek Dehşeti! Köylüler Korkudan Dışarıya Bile Çıkamıyor
Ünlü Sunucu Murat Başoğlu'nun Eşini Aldattığı Kadın Spor Hocası Çıktı
İstanbul Yanacak, Nem Oranı Yüzde 94'e Çıkacak
Mersin Limanı'nın Yüzde 40'lık Payı Satılıyor
Sigortası Olmayana Müjde! Devlet Zararı Karşılayacak
Likya Yolu'nda Kaybolan 3 Üniversiteli Kurtarıldı
7 Sektörde 3 Milyon Gence İstihdam Sağlanacak
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Hazal Mesudiyeli'den Skandal Sözler: Yaşlı, Cimri
Eski Eşi, Üç Çocuğuyla İlgilenmiyor Deyip Dava Açtı! Mimar Selim'in Hapsi İsteniyor

İSTANBUL YANACAK, NEM ORANI YÜZDE 94'E ÇIKACAK


İstanbul Yanacak, Nem Oranı Yüzde 94'e Çıkacak
Tarih : 01 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : İstanbul Yanacak, Nem Oranı Yüzde 94'e Çıkacak(8/10)4

Meteoroloji verilerine göre, yapılan son analiz ve tahminlere göre yurdu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olması ve ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL 35 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul'da, önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı ancak 5 Ağustos Cuma gününden itibaren 34 dereceye kadar ulaşabileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA NEM ORANI %90'I GEÇECEK!

Sıcak havanın etkili olmaya başladığı bugün İstanbul'da nem oranı cuma günü %64-94 seviyelerine yükselecek. Artan nem oranı mevcut hava sıcaklığından yaklaşık 10 derece daha fazlasının hissedilmesine neden olacak.

YURT GENELİNDE TAHMİNİ SICAKLIKLAR

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde olması beklenen en yüksek hava sıcaklığı; Ankara, Kayseri, İzmir, Adana'da 37, İstanbul 34, Bursa ve Erzurum'da 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 44, Tunceli ve Malatya'da 42, Gümüşhane'de 40, Antalya'da 39, Samsun ve Trabzon'da 30 dereceye olarak bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Yanacak  Nem  Oranı  Yüzde  94  E  Çıkacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER