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istanbul'a 500 milyon euroluk ‘kıyı' şehri kuruluyor

İSTANBUL'A 500 MİLYON EUROLUK ‘KIYI' ŞEHRİ KURULUYOR

3 yabancı ve 1 Türk yatırımcının ortaklığıyla kurulan Yeditepe Marina, Büyükçekmece'de hayata geçireceği Kıyı İstanbul için kolları sıvadı. 500 milyon euro yatırım değerine sahip proje otel, marina ve çarşıdan oluşacak

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:21
Puan Ver : İstanbul'a 500 Milyon Euroluk ‘Kıyı' Şehri Kuruluyor(9/10)6


Yabancı yatırımcıların Türkiye iştahı hız kesmeden devam ediyor. Bunun en son örneği ise Büyükçekmece'de hayata geçirilmesi planlanan dev projede oldu. Alman ve İsviçreli yatırımcılardan oluşan 3 şirket ve 1 Türk ortaklığıyla kurulan Yeditepe Marina, 500 milyon euro yatırım değeriyle Kıyı İstanbul projesini hayata geçirmek için güç birliği yaptı.



Marina, otel ve Avrupa'nın 7 şehrinden esinlenerek tasarlanan, 7 cadde ve 7 meydandan oluşan çarşı bölümünün de yer alacağı projenin 2018'in son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Kıyı İstanbul'un tanıtım toplantısında konuşan Overvest Grup İcra Kurulu Başkanı Yunus Söylet, 146 dönüm üzerine kurulacak projede 152 odalı otel, bin yat kapasiteli marina ve açık hava müzesi niteliğinde iki katlı çarşının yer alacağını belirtti.



 



kaynak:ahaber








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