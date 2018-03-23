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İstanbul'a Çamur Yağdı, Arabalar Mahvoldu! Meteoroloji Bugün İçin De Uyardı: Tekrar Gelecek

İstanbul'a Çamur Yağdı, Arabalar Mahvoldu! Meteoroloji Bugün İçin de Uyardı: Tekrar Gelecek

İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI, ARABALAR MAHVOLDU! METEOROLOJİ BUGÜN İÇİN DE UYARDI: TEKRAR GELECEK

İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı, sürücüler sabah araçlarını görünce şoke oldu. Meteoroloji bugün tekrar çamur yağacağını önlem alınması gerektiğini belirtti.

Tarih : 23 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : İstanbul'a Çamur Yağdı, Arabalar Mahvoldu! Meteoroloji Bugün İçin De Uyardı: Tekrar Gelecek(7/10)3

İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur kaplı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken oto yıkamacılar yaşanan yoğunluktan memnun kaldı.

TOZ TAŞINIMI NEDENİYLE ÇAMUR YAĞDI

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu görenler araçlarını kendi imkanlarıyla temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TEKRAR TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Batı bölgelerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına ineceği diğer yerlerde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

OLUMSUZ ŞARTLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Bu öğle saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalama, yer yer hafif çamur şeklinde yağış) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

OTO YIKAMACILAR MEMNUN

Aracının üzerini çamur kaplı olarak gören Suat Üstündağ soluğu oto yıkamacıda aldı. Üstündağ, "Sabah uyandığımda aracı çamur içinde gördüm. İnsanların temas etmesi halinde ne gibi bir zarar getirir bilemiyorum tabi "diye konuştu.

Sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandığını söyleyen bir oto yıkamacı ise "Çok müşteri geldi Allah'a şükürler olsun. Sabahtan beri 20-25 müşteri geldi" dedi.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yağmurlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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