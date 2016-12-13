

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'a kar yarın itibariyle geliyor. Yetkililer önlemlerin alınması konusunda tüm çalışmaları yapıyor. Bu konu dahilinde Atatürk Havalimanı'nda da kar yağışı ihtimaline karşı bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.







Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süreliğine sefer azaltma kararı aldı.







kaynak:sabah