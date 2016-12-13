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İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI NE ZAMAN GELİYOR? FLAŞ: BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ


İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI NE ZAMAN GELİYOR? FLAŞ: BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Tarih : 13 Aralık 2016, 09:26
Puan Ver : İstanbul'a Kar Yağışı Ne Zaman Geliyor? Flaş: Bazı Seferler İptal Edildi(8/10)7


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'a kar yarın itibariyle geliyor. Yetkililer önlemlerin alınması konusunda tüm çalışmaları yapıyor. Bu konu dahilinde Atatürk Havalimanı'nda da kar yağışı ihtimaline karşı bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süreliğine sefer azaltma kararı aldı.



 



kaynak:sabah








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