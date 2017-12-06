İSTANBUL'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
Mevsimin ilk karı İstanbul'a düştü. Kar yağışı ilk olarak Sarıyer, Başakşehir ve Çekmeköy ilçelerinde görüldü.
Zincirlikuyu ve Okmaydanı'nda da yağış yer yer etkili oldu.
KUZEY MARMARA OTOYOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kısa süre etkili yağan kar nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü. Daha sonra yağan yağmurla birlikte az miktardaki kar eridi.İSTANBULLULAR HEYECANLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Öte yandan mevsimin ilk karı İstanbullularda heyecana yol açtı. Kar yağışını gören birçok İstanbullu sosyal medyadan sevincini ve çektiği kar görüntülerini paylaştı.
İşte kar paylaşımlarından bazıları:
İBB'NİN KAR KÜREME VE TUZLAMA ARAÇLARI YOLLARDA
Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle belediye ekipleri de önlemlerini arttırdı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirdi.
İSKİ DE UYARMIŞTI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiğini kaydederek, sayaçları donmaya karşı korumaları konusunda İstanbulluları uyarmıştı.
Kaynak: haberinburada
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