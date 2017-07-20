İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSTTELKOM AŞ ile operatör firmaları Turkcell ve Vodafone arasında ortak telekomünikasyon altyapı hizmetleri alanında kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı. Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir vizyonuna önemli katkı sağlaması planlanan protokol ile İSTTELKOM AŞ'nin ortak genişbant (fiber optik) altyapı alanında operatörlere hizmet vereceği belirtildi.

HIZLI VE EKONOMİK İNTERNET SUNULACAK

İstanbul ve Türkiye için önemli bir yatırım ortaklığı olan anlaşmayla sürdürülebilir çözüm üretilerek kaynak israfının önlenmesi ve daha fazla haneye fiber internet altyapısının daha hızlı ve ekonomik olarak sunulmasının sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Anlaşmayla operatörlerin her birinin kendi altyapılarını kurmasından kaynaklanan mükerrer kazıların önüne geçilmiş olacak. Böylece, tekrar eden kazı maliyetlerinin de önüne geçilmiş olacak." denildi.

Açıklamada, protokolle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen "Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) Projesi" ile işletmecilere ait elektronik haberleşme altyapı bilgilerinin tek bir veri tabanında toplanması, geçiş hakkı başvuru süreçlerinin takip edilmesi, toplanan verilerin strateji ve politika belirlemede kullanılmasının amaçlandığı vurgulandı.

2023'TE HER EVE 100 MBIT iNTERNET SAĞLANACAK

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EHABS'ın faaliyete geçmesi ile birlikte fiber optik kablo altyapısı hakkında; herhangi bir yerde altyapıya sahip olan işletmeci, altyapının uzunluğu (km), kapasitesi (GB), güzergahı (adres veya coğrafi yer bilgisi), boş kapasite (yüzde, GB), R/L cihazlarına ilişkin bilgiler gibi birçok bilgiye erişilebilecek. Türkiye'de genişbant internet abonesi 2017 yılı birinci çeyrek sonu ile 64,3 milyonu aştı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) son raporuna göre, Türkiye'de 297 bin 620 kilometre, İstanbul'da ise 35 bin 500 kilometre uzunluğunda fiber bağlantı bulunuyor. Türk Telekom'un elinde toplam 234 bin 176 kilometre fiber altyapı bulunurken, diğer işletmecilerin sahibi olduğu fiber altyapı uzunluğu 63 bin 444 kilometre. 2023 yılında Türkiye'de her eve 100 Mbit/sn hızında genişbant hizmetinin sağlanması amaçlanıyor. İstanbul için fiber optik altyapısının, 2019 yılında 6 bin kilometre ve 2023 yılında 12 bin kilometre olması hedefleniyor."

Kaynak: haberinburada