

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 10 Aralık'ta elektrik verilemeyecek.



Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:



Ataşehir'de 09.00-17.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 54, 99, 50, 101, 52, 132, 141, 135, Samandıra sokaklar.



Beykoz'da 09.00-17.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Şahin Sokak.



Çekmeköy'de 09.00-13.00 saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi Egemen, Taşdelen, Işın, Gülşen, İşmer, Hürriyet sokaklar.



Kadıköy'de 12.00-14.00 saatlerinde Caddebostan Mahallesi Köşk, Bilim, Açangül sokaklar.



Kartal'da 09.00-17.00 saatlerinde Atalar Mahallesi Beyazköşk Sokak, 18.00-23.59 saatlerinde Soğanlık Yeni Mahallesi Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol.



Pendik'te 10.00-12.00 saatlerinde Esenyalı Mahallesi Sıcak, Asitane, Eski, Necmettin Erbakan, Ender, Harun, Telkari, Serüven, Metehan Nilüfer, Teyyare, Önder sokaklar, 10.00-13.00 saatlerinde Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi, Bahçe sokaklar, 15.00-18.00 saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Atmaca, Bulut, Ekspres, Türkü, Kızılırmak, Şehit Hasan Kurt, Azdavay, Toros, Uludağ, Aslanağzı, Ziya Paşa, Çemenzar, Günlük, Tertipli sokaklar, Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak, Şeyhli Mahallesi Mis, Umurbey, Zeyrek, Secde, Hersek, Kamil Çıkmazı, Olgun, Asil, Bahadır, Kürsü, Bolu, Süleyman Çelebi, Fikir, Gazeli, Dervişler, Selam, Üstün sokaklar, Esenler Mahallesi Lale Sokak, Güllü Bağlar Mahallesi Şirin Sokak.



Sancaktepe'de 11.00-13.00 saatlerinde Meclis Mahallesi Lale, Leylak, Katip Çelebi, Ankara sokaklar.



Şile'de 09.00-13.00 saatlerine Balibey Mahallesi Fabrika Sokak, 13.00-17.00 saatlerinde Çayırbaşı Mahallesi Özyurt Sokak.



Ümraniye'de 09.00-17.00 saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi Sığırtmaç, Bahri, Üçavcılar, Sarıkaya sokaklar, 09.00-18.00 saatlerinde Esenkent Mahallesi Kale Sokak, Esenşehir Mahallesi Çelik, Eryılmaz, Kürkçüler sokaklar, Hekimbaşı Mahallesi Sarıgazi Yolu, Aydın sokaklar, 10.00-16.00 saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi Dilektaşı, Sağdıç, Alemdağ sokaklar.



Üsküdar'da 09.00-17.00 saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Selvi Sokak, Bulgurlu Mahallesi Yalçın Sokak, Küçüksu Mahallesi Yalın, Volkan, Çetiner, Nazım, Yiğit, Büyük Yamaç, Güngördü, Yazmalı, Güçlü, Rasathane, Tanaydın – Dereboyu sokaklar, 10.00-14.00 saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Çiğdem Sokak, Ferah Mahallesi Girgin, Televizyon, Darıcılar, Kural, Akçağ, İmbat sokaklar, Kısıklı Mahallesi Demet, Akınbey, Sefa Cami, Doğuş, Turistik Çamlıca, Darıcılar, Rehber sokaklar, Ünalan Mahallesi Akçay Sokak, 14.00-17.00 saatlerinde Küçük Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar, Bergüzar, Yücel, Önder, Atalay, Enver, Şehit Ali As, Destan, Bestekar Cinuçen Tanrıkorur sokaklar, 14.00-18.00 saatlerinde Selimiye Mahallesi Tıbbiye sokaklar.”



AVRUPA YAKASINDA DA KESİNTİ VAR



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre ise Avrupa yakasında da pek çok ilçede elektrikler kesilecek.



Küçükçekmece'de 01.00 – 05.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi Magosa, 1310., 1311. ve Kayalı sokakları ile Yaşardoğu Caddesi'ne elektrik verilemeyecek.



Bağcılar'da 07.00-18.30 arasında Kirazlı Mahallesi Gözde, Geylani sokakları, Kurtuluş Caddesi Fidan ve Karani sokakları.



Beylikdüzü'nde 08.00-14.00 arasında Gürpınar Mahallesi Mümin Ağa Sokak, Sahilyolu Caddesi Fırın ve Demirci sokakları, Kavaklı Mahallesi Deniz, Aktaş, Çalışlar ve Bülent Ecevit caddeleri. 08.00-18.00 arası Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 33. Sokak, Ata Caddesi 108. ve 110. sokakları, 08.30-20.00 arası Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş ve Batı caddeleri, 13.00-18.00 arası Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar, Hatay, Atakent caddeleri, Mutlu ve Mine sokakları.



Zeytinburnu'nda 09.00-12.00 arası Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu Sokak, 13.00-16.00 arası Maltepe Mahallesi Serçe Sokak ve Davutpaşa Caddesi.



Sarıyer'de 08.00-18.00 arası Reşitpaşa Mahallesi İstinye Bayırı Caddesi.



Sultangazi'de 08.30-12.30 arası Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 09.00-18.00 arası 50. Yıl Mahallesi 2211., 2216., 2215., 2148. ve 2151. sokakları.



Avcılar'da 09.00-17.00 arası Üniversite, Cihangir ve Denizköşkler mahalleleri.



Güngören'de 09.00-17.00 arası Akıncılar Mahallesi Aşıklar Çıkmazı ve Salcı sokakları, Posta ve Çeliktürk caddeleri, Yavuz Sokak, Haznedar Mahallesi Kınalı Caddesi, 10.00-12.00 arası Mareşal Çakmak Mahallesi Mercan Sokak.



Silivri'de 10.00-14.00 arasında Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi Desi ve Sancaktepe sokakları, İsmetpaşa Mahallesi Gölet Caddesi.



Büyükçekmece'de 11.00-14.00 arası Pınartepe Mahallesi Nedime, Oğuzhan sokakları, Tophane ve Avrupa caddeleri, 16.00-20.00 arası Pınartepe Mahallesi Ülker 2 ve Cahide sokakları.”







kaynak:sözcü