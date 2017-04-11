İSTANBUL'DA 149 POLİSİN BYLOCK DAVASI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yer alan 1 No'lu salondaki duruşmaya, 110'u tutuklu 116 sanık ve avukatları katıldı.
Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.
kaynak:haberler
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