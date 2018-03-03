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İstanbul'da 4 ilçeye şafak baskını! 3 PKK'lı gözaltında

İSTANBUL'DA 4 İLÇEYE ŞAFAK BASKINI! 3 PKK'LI GÖZALTINDA

İstanbul'da Üsküdar, Esenyurt, Sultangazi ve Fatih'te 10 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. PKK'ya eleman temin eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 03 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : İstanbul'da 4 İlçeye Şafak Baskını! 3 Pkk'lı Gözaltında(10/10)6

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

PKK'YA ELAMAN TEMİN EDENLERE OPERASYON

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulunan, kırsal alana eleman temin eden ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

4 İLÇEDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında Üsküdar, Esenyurt, Sultangazi ve Fatih'te 10 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aranan zanlılardan 3'ünün gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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