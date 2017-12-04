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İSTANBUL'DA 5 BİN POLİSİN KATILDIĞI HELİKOPTER DESTEKLİ HUZUR OPERASYONU DÜZENLENDİ


İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Tarih : 04 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi(5/10)1

İstanbul'da 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur operasyonu gerçekleştirildi.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ DE İŞ BAŞINDA

Şehir genelinde saat 20.00'da başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.

UYGULAMAYA POLİS HELİKOPTERİ DE DESTEK VERDİ

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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