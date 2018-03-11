Erdoğan Talimat Verdi, Diyanet'ten Açıklama Geldi: Çalışıyoruz!
Trump, Kim İle Görüşmek İçin Tek Şart Koştu
Acı Tesadüf! İran'da Bir Ay İçerisinde İkinci Uçak Düştü
Tahran Büyükelçisi: Jetin Düştüğü Yerden Dumanlar Yükseliyor!
İran'da Düşen Türk Jetinin Hangi Holdinge Ait Olduğu Ortaya Çıktı
Zorlu Mücadele Başladı! Canlı Anlatım
Fenerbahçe, Zorlu Deplasmandan Kayıpsız Çıktı
Fenerbahçe'nin Yıldızı Hastaneye Kaldırıldı
Hükümlülerden Enerjiye Destek! Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiyorlar
Sarıyer Takım Otobüsüne Diyarbakır'da Taşlı Saldırı
Türkiye Konut Fiyat Artışında Dünyada İlk 5'e Girdi
Boğazına Bıçak Dayamışlardı! Sipariş Ettiği Çilekler Hayatını Kurtardı
Mesut Özil Premier Lig Tarihine Geçti! Rekor Kırdı
Yunan Mevkidaşına Sert Yanıt: Salamura Olmaktan Kurtuldunuz!
Afrin An Meselesi! Kritik Dağ Teröristlerden Temizlendi
Büyük Taşınma İçin Eğitim Çalışmaları Başladı
Teröristlerin Korkulu Rüyası Fatihler, Mavi Berenin Hikayesini Anlattı
Yürekleri Burkan Kare! Yıldız Futbolcunun Ayağı Kırıldı
İkiz Plakalı Taksiler İçin Plakalar Değişiyor!
Tarihin En İlginç Kaybolma Vakası Gizemini Koruyor

İstanbul'da 6 bin polisle 'Kangal Pençesi' operasyonu!

İSTANBUL'DA 6 BİN POLİSLE 'KANGAL PENÇESİ' OPERASYONU!

İstanbul'da, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla 6 bin polisle yapılan "Kangal Pençesi" operasyonunda 2 bin adrese baskın yapıldı.

Tarih : 11 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : İstanbul'da 6 Bin Polisle 'kangal Pençesi' Operasyonu!(8/10)4

İstanbul'da, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla il genelinde düzenlenen "Kangal Pençesi" adı verilen operasyonda, çok sayıda kişi yakalandı.

OPERASYONA 3 BİN EKİPLE 6 BİN PERSONEL KATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubeler ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için saat 02.00'de operasyon başlattı. Operasyona, 3 bin ekip ve 6 bin personel katıldı.

2 BİN ADRESE BASKIN YAPILDI

Operasyonda, İstanbul'un 39 ilçesinde belirlenen 2 bin adrese baskın yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ BİZZAT YÖNETTİ

"Kangal Pençesi" adı verilen operasyonu bizzat yönettiği bildirilen Emniyet Müdürü Çalışkan açıklamasında, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceğini, tüm çalışmaların İstanbul halkının huzur ve güveni için olduğunu vurguladı. Gözaltı sayısının ve diğer ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  6  Bin  Polisle    Kangal  Pençesi    Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER