Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor

İstanbul'da AVM'ye Bomba Yerleştiren DEAŞ'lılar, Çocuklarını Komşuya Terk Etmiş

İSTANBUL'DA AVM'YE BOMBA YERLEŞTİREN DEAŞ'LILAR, ÇOCUKLARINI KOMŞUYA TERK ETMİŞ

Bayrampaşa'da bir AVM'nin otoparkında yakalanan ve bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 DEAŞ'lı çiftin, çocuklarını komşuya bıraktıkları ortaya çıktı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 22:20
Puan Ver : İstanbul'da Avm'ye Bomba Yerleştiren Deaş'lılar, Çocuklarını Komşuya Terk Etmiş(6/10)2

İstanbul-Bayrampaşa'daki bir AVM'nin otoparkında bombalı araç ve canlı bomba yelekleri ile yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin kayıp çocukları bulundu. AVM'ye saldırı için bombaları hazırlayan İzmir doğumlu 36 yaşındaki Can Yenil'in ise aynı zamanda Alman vatandaşı olduğu öğrenildi.

SALDIRIDAN SONRA KAYIPLARA KARIŞAN ÇOCUKLARIN İZİ SÜRÜLDÜ

Karı-koca iki çiftten oluşan teröristlerin keşif için kullandıkları ve saldırıdan sonra izlerine rastlanmayan çocuklarıyla ilgili incelemeleri tamamlayan TEM ekipleri, çocukların "komşuya" terk edildiklerini belirledi. DEAŞ'lıların kaldığı evin yanındaki daireye baskın yapan polisler, "şüpheli komşuları" gözaltına alırken, içeride bulunan 5 çocuğu da Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

ÇOCUKLARINI KOMŞUYA BIRAKMIŞLAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, sorguya alınan zanlıların ifadelerine göre DEAŞ'lı iki çift, çocuklarını "Alışverişe gidiyoruz" diyerek komşuya bıraktı. Teröristlerin hiçbir hareketinden şüphelenmediklerini ve geri dönecekleri zannıyla çocukları kabul ettiklerini belirten komşular, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

BOMBAYLA DOLDURULAN FIRINI AVM'YE GETİRDİLER

Bayrampaşa'da yer alan bir alışveriş merkezinin açık otoparkında bombalı araç ve motosikletle yakalanan Konya doğumlu Mücahit Şahin P. (27), Avusturya vatandaşı eşi Sezgen P., Can Yenil ve eşi Hatice Yenil tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Teröristler önce emanet dolabına yerleştirdikleri bomba dolu fırını, ardından da park halindeki otomobil ve motosikleti patlatmayı hedeflerken yakalanmışlardı. Teröristler, "aile" görüntüsüyle dikkat çekmemek için yanlarına aldıkları çocuklarını AVM'de keşif yaparken kullanmıştı.

ALMAN VATANDAŞI

DEAŞ'ın bomba timiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. İstanbul'daki bir AVM'ye saldırı için bombaları hazırlayan İzmir doğumlu 36 yaşındaki Can Yenil'in aynı zamanda Alman vatandaşı olduğu öğrenildi. Can Yenil'in geçmişte el-Nusra saflarında çatıştığı, örgütün el-Kaide'den ayrıldığını açıklamasıyla birlikte DEAŞ saflarına geçtiği anlaşıldı. 2000'li yıllarda Afganistan'daki kamplarda da 3 yıl savaşan ve bomba eğitimleri alan Yenil'in DEAŞ içerisinde de 'bombacı' olarak görevlendirildiği tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Avm  Ye  Bomba  Yerleştiren  Deaş  Lılar  Çocuklarını  Komşuya  Terk  
Etmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER