İSTANBUL'DA AVM'YE BOMBA YERLEŞTİREN DEAŞ'LILAR, ÇOCUKLARINI KOMŞUYA TERK ETMİŞ
Bayrampaşa'da bir AVM'nin otoparkında yakalanan ve bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 DEAŞ'lı çiftin, çocuklarını komşuya bıraktıkları ortaya çıktı.
İstanbul-Bayrampaşa'daki bir AVM'nin otoparkında bombalı araç ve canlı bomba yelekleri ile yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin kayıp çocukları bulundu. AVM'ye saldırı için bombaları hazırlayan İzmir doğumlu 36 yaşındaki Can Yenil'in ise aynı zamanda Alman vatandaşı olduğu öğrenildi.
SALDIRIDAN SONRA KAYIPLARA KARIŞAN ÇOCUKLARIN İZİ SÜRÜLDÜ
Karı-koca iki çiftten oluşan teröristlerin keşif için kullandıkları ve saldırıdan sonra izlerine rastlanmayan çocuklarıyla ilgili incelemeleri tamamlayan TEM ekipleri, çocukların "komşuya" terk edildiklerini belirledi. DEAŞ'lıların kaldığı evin yanındaki daireye baskın yapan polisler, "şüpheli komşuları" gözaltına alırken, içeride bulunan 5 çocuğu da Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
ÇOCUKLARINI KOMŞUYA BIRAKMIŞLAR
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, sorguya alınan zanlıların ifadelerine göre DEAŞ'lı iki çift, çocuklarını "Alışverişe gidiyoruz" diyerek komşuya bıraktı. Teröristlerin hiçbir hareketinden şüphelenmediklerini ve geri dönecekleri zannıyla çocukları kabul ettiklerini belirten komşular, sorgularının ardından serbest bırakıldı.
BOMBAYLA DOLDURULAN FIRINI AVM'YE GETİRDİLER
Bayrampaşa'da yer alan bir alışveriş merkezinin açık otoparkında bombalı araç ve motosikletle yakalanan Konya doğumlu Mücahit Şahin P. (27), Avusturya vatandaşı eşi Sezgen P., Can Yenil ve eşi Hatice Yenil tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Teröristler önce emanet dolabına yerleştirdikleri bomba dolu fırını, ardından da park halindeki otomobil ve motosikleti patlatmayı hedeflerken yakalanmışlardı. Teröristler, "aile" görüntüsüyle dikkat çekmemek için yanlarına aldıkları çocuklarını AVM'de keşif yaparken kullanmıştı.
ALMAN VATANDAŞI
DEAŞ'ın bomba timiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. İstanbul'daki bir AVM'ye saldırı için bombaları hazırlayan İzmir doğumlu 36 yaşındaki Can Yenil'in aynı zamanda Alman vatandaşı olduğu öğrenildi. Can Yenil'in geçmişte el-Nusra saflarında çatıştığı, örgütün el-Kaide'den ayrıldığını açıklamasıyla birlikte DEAŞ saflarına geçtiği anlaşıldı. 2000'li yıllarda Afganistan'daki kamplarda da 3 yıl savaşan ve bomba eğitimleri alan Yenil'in DEAŞ içerisinde de 'bombacı' olarak görevlendirildiği tespit edildi.
Kaynak: haberinburada
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