Fenerbahçe'den Lens İçin Müthiş Teklif
Türkiye'nin En Büyüğü Geliyor! Geri Sayım Başladı...
Acun Ilıcalı Survivor 2017 Kadrosunu Açıkladı
Diyarbakır'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Rusya: 'beyaz Saray'a Uygun Bir Cevap Geliyor'
Bugün Hangi İl Ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi?
Mersin'de Otomobil Yolda Açılan Çukura Düştü
Avm'lerde Yeni Dönem Başlıyor!
Yılın Son Zammı Geliyor! Pompada...
Gazprom'dan Flaş Türk Akımı Açıklaması!
Tırnaklarınızda Hafif Mavilik Ya Da Morluk Varsa…
Beşiktaş'a Yeni Aday!
Şarkıcı Emrah Yeni Yatırımı İçin Harekete Geçti
Şimşek Yüklü Bulutlar! Sınır Dışına Misilleme...
Adana'da Sıcak Saatler: 600 Polis Operasyonda
Başkentte Yoğun Kar Yağışı Trafiği Aksattı
Hava Şartları Elektrikleri De Kesti! Tam 13 İlçede...
İto Başkanı Çağlar: İşverene 100 Tl'lik Destek Devam Etmeli
Rıza Çalımbay 2 Yabancı Futbolcunun Biletini Kesti
Tsk: Tunceli Dağları Dhkp-C'den Tamamen Temizlendi

istanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor

Tarih : 29 Aralık 2016, 14:23
Puan Ver : İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı(8/10)9



Meteoroloji, İstanbul'da yağışın akşam saatlerinde kara dönmesi beklendiğini duyurdu. Açıklama şöyle: "İstanbul'da bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtınayla birlikte genel olarak yağmur şeklinde devam eden yağışın öğleden sonra karla karışık yağmura akşam ilk saatlerden itibaren ise il genelinde kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor"




"İstanbul'da yağışın zaman zaman kuvvetli olmak üzere bugün akşam, yarın ve Cumartesi günleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışın kar ve sulu kar şeklinde yağması beklendiğinden, kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 cm 'ye kadar, kentin iç ve yüksek kesimlerinde ise 10-20 cm civarında olabileceği tahmin edilmektedir."




AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün yağmur ve karla karışık yağmurlu. Fırtına ve yoğun kar bu gece ve yarın etkili olacak. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İstanbul'da bugün ile 31 Aralık cumartesi günleri arasında fırtına eşliğinde (30-90 km/s) aralıklarla tipi şeklinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışları nedeni ile İstanbul'un farklı bölgelerinde 3 ila 30 cm aralığında kar birikimine neden olacağı tahmin ediliyor.




Meteoroloji'nin saatlik hava tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı 18.00'de başlayacak.




Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.




Yağışların; Akdeniz kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Malatya, Elazığ, Kilis ve G. Antep çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.




Sıcaklıkların batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalması, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.



 



kaynak:habertürk















Etiketler: İstanbul  Da  Beklenen  Kar  Yağışı  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER