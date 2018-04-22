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İstanbul'da Bir kamyon dolusu atık göle döküldü!

İSTANBUL'DA BİR KAMYON DOLUSU ATIK GÖLE DÖKÜLDÜ!

Büyükçekmece'de göl havzası kenarına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce bir kamyon dolusu kimyasal madde döküldü. Belediye çalışanları ve AFAD ekipleri alarma geçti.

Tarih : 22 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : İstanbul'da Bir Kamyon Dolusu Atık Göle Döküldü!(10/10)8


Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal katı atık döküldü.



GÖL HAVZASI KENARINA KİMYASAL ATIK DÖKÜLDÜ



Büyükçekmece göl havası kenarına kimliği belirsiz kişilerce kimyasal bir madde döküldü.



AFAD EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ



Olay yerine Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Maddeden numune alan ekiplerin incelemeleri sürüyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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