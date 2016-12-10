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İSTANBUL'DA BOMBALI SALDIRI !


İSTANBUL'DA BOMBALI SALDIRI !
Tarih : 10 Aralık 2016, 23:23
Puan Ver : İstanbul'da Bombalı Saldırı !(6/10)5


İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında maç çıkışı saatinde çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Patlama bölgesine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Patlama Taksim, Nişantaşı, Kabataş, Beşiktaş ve Anadolu yakasında Üsküdar ve Beylerbeyi'nden de duyuldu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki patlamayla ilgili, "Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra Çevik Kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20'ye yakın yaralı var, şehit sayısı konusunda bir bilgimiz yok. İnşallah olmayacağını ümit ediyoruz. Yaralılar polis." dedi.



Bakan Soylu, TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığının 2017 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında İstanbul'daki saldırıya ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.



Soylu, "Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20'ye yakın yaralı var, şehit sayısı konusunda bir bilgimiz yok. İnşallah olmayacağını ümit ediyoruz. Yaralılar polis." diye konuştu.








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