

İstanbul'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Mimarsinan Köprüsü'nde Büyükçekmece yönünde vinç kamyonun üstüne devrildi. E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Maltepe'de ise freni patladığı öne sürülen vinçli kamyonda 8 araca çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girerek devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.



Fırtına ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle İstanbul trafiği sabah saatlerinde yoğunluk arttı. E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. Olayda vincin altında kalan bazı araçlar zarar görürken, E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vincin kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.







kaynak:hürriyet