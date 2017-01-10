Beynin Küçülmesini Engelliyor Aynı Zamanda…
77 Kişiyi Öldürdü, Mahkemede Nazi Selamı Verdi!
Samsung'dan Tesla'ya Meydan Okuyan Hamle
Saldırıya İlişkin Hükümetten İlk Açıklama Geldi
Tatum, Karısını Çırılçıplak Hayranlarına Sundu
Trump Yönetimi Fetö'nün Kullandığı Vizeyi Kaldırıyor
'türkiye'ye 100 Milyar Dolar İle Geliyoruz'
Emre Belözoğlu'dan Galatasaray İtirafı!
İstanbul Valiliği'nden Beklenen Açıklama Geldi!
Aşk Hayatını Canlandırıyor
Ap Başkanını 3 Yıl Önceden Belirlemiş
Boydak'ın Oğlu Ve Kardeşi Gözaltına Alındı
Ankara Valiliği: Eylemler Bir Ay Yasaklandı
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Önünde Çatışma
İstanbul'da Cami Çatısı Çöktü: Yaralılar Var
Samsun'da Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı
Abd Ve Rus Uçağının Havada Tehlikeli Yakınlaşması
Chp'li Kenan Otlu'dan Küstah Çağrı
Rekor Kıran Dolar/Tl Merkez Sonrası Hafif Geriledi
Maçın Geliri Fethi Sekin'in Ailesine Verilecek

İSTANBUL'DA CAMİ ÇATISI ÇÖKTÜ: YARALILAR VAR


İSTANBUL'DA CAMİ ÇATISI ÇÖKTÜ: YARALILAR VAR
Tarih : 10 Ocak 2017, 14:47
Puan Ver : İstanbul'da Cami Çatısı Çöktü: Yaralılar Var(8/10)6


Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İddiaya göre 10'a yakın yaralı ambulanlarla hastaneye sevk edildi.



Olay yerinde, itfaiye ekipleriyle AFAD ekiplerinin çalıştığı belirtiliyor. Olay yerindeki kurtarma ekiplerinde yer alan görevliler bir yandan karları kürerken diğer yandan çöken tentenin demirlerini kesiyor.



 



kaynak:cnntürk








Etiketler: İstanbul  Da  Cami  Çatısı  Çöktü  Yaralılar  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER