

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek veren ve eleman temin eden 5 şüpheli tespit edilerek takibe alındı.



Yapılan takiplerin ardından Pendik ve Sultanbeyli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.G. ve A.G. isimli karı koca ile birlikte M.A., H.K. A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.







kaynak:sabah