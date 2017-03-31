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istanbul'da deaş operasyonu: 5 gözaltı

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek verdiği iddia edilen biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 31 Mart 2017, 16:59
Puan Ver : İstanbul'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı(10/10)10


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek veren ve eleman temin eden 5 şüpheli tespit edilerek takibe alındı.



Yapılan takiplerin ardından Pendik ve Sultanbeyli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.G. ve A.G. isimli karı koca ile birlikte M.A., H.K. A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



 



kaynak:sabah








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