İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek verdiği iddia edilen biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek veren ve eleman temin eden 5 şüpheli tespit edilerek takibe alındı.
Yapılan takiplerin ardından Pendik ve Sultanbeyli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.G. ve A.G. isimli karı koca ile birlikte M.A., H.K. A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar