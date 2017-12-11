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İstanbul'da Deniz Ulaşımına Hava Engeli! İDO Bazı Seferlerini İptal Etti

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA HAVA ENGELİ! İDO BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle haftanın ilk iş gününde İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : İstanbul'da Deniz Ulaşımına Hava Engeli! İdo Bazı Seferlerini İptal Etti(9/10)5

İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın için iptal edilen Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri seferlerini açıkladı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

İDO'nun açıklamasına göre iptal edilen sefelerler şöyle:11-12-2017 08: 00 Pendik/ Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 09: 00 Yalova/ Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 10: 00 Pendik/ Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 11: 00 Yalova/ Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 12: 00 Pendik/ Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 14: 00 Yalova/ Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 15: 00 Pendik/ Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 16: 00 Yalova/ Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 17: 00 Pendik/ Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 18: 00 Yalova/ Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 19: 00 Pendik/ Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot11-12-2017 20: 00 Yalova/ Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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