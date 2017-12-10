İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ! İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL
İstanbul'da etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İDO ve BUDO'nun feribot seferlerinde iptaller meydana geldi.
İstanbul'da lodos, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. İDO, dün lodos nedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıklarken Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor.
İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL
İDO'nun 07.00'deki Yenikapı - Bandırma, 07.45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.
BUDO SEFERLERİNE KÖTÜ HAVA ŞARTLARI ENGELİ
BUDO'da ise 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
GECE BOYUNCA ETKİLİ OLDU
İstanbul'da gece boyunca da lodos etkili oldu. Bazı yerlerde lodosun etkisiyle ağaçlar devrilirken denizde de dalgalar oluştu. Devrilen ağaçlar çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. Yol kenarına çekilen ağaçlar kesildi. Denizde de lodos etkisini gösterdi. Dalgalar metrelerce yükseldi. Deniz seferi yapan bazı vapurlar dalgalarda ilerlemekte zorlu çekti.
Kaynak: haberinburada
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