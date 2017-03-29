İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan üç ilçede yapılan asayiş uygulamasında aranan 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uygulamada tüfek, kurusıkı tabanca ve kaçak sigara ele geçirildi.



İstanbul'da bu akşam saatlerinde Sancaktepe-Sarıgazi-Maltepe Gülsuyu-Ataşehir Mustafa Kemal mahallelerinde özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü uygulamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.







kaynak:sabah