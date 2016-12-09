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İSTANBUL'DA DOMUZ GRİBİ ALARMI


İSTANBUL'DA DOMUZ GRİBİ ALARMI
Tarih : 09 Aralık 2016, 14:33
Puan Ver : İstanbul'da Domuz Gribi Alarmı(9/10)9


5 yaşındaki bir kız çocuğu yüksek ateş, kusma ve halsizlik şikayetiyle ailesi tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi. Küçük kızın domuz gribi olma ihtimali üzerine hastanenin acil kısmı karantinaya alındı. Acil bölüme tedavi olmak için gelen hastalar, hastanenin görevlileri tarafından geri gönderildi.



Saat 20:00 sıralarında, 5 yaşındaki bir kız çocuğu ailesi tarafından yüksek ateş, kusma ve halsizlik şikayetiyle Esenyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan tahlillerin ardından küçük kızda H1N1 virüsü taşıdığı şüphesi oluştu. Bunun üzerine hastanenin acil bölümü karantinaya alındı. Güvenlik şeridiyle kapatılan acil bölüme kimse yaklaştırılmıyor. Domuz gribi şüphesi nedeniyle hastane görevlilerinin maske taktığı görüldü. Acil bölüme tedavi için gelen hastalar geri gönderiliyor. Küçük kızın hastanede tedavisi devam ediyor. Yapılacak detaylı tetkiklerin ardından küçük kızın H1N1 virüsü taşıyıp taşımadığının kesinleşeceği öğrenildi.



 



kaynak:haberay








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