İSTANBUL'DA ECZANE SOYGUNU KAMERADA
İstanbul Esenyurt'ta bir eczaneyi soyan gaspçı, o sırada içeride bulunan küçük bir çocuğa ve annesine silah doğrulttu.
200 TL alarak eczaneden kaçan saldırgan, sarı kazağı sayesinde yakalandı. Eczanede dehşet anları, kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay 16 Mart tarihinde meydana geldi. Esenyurt'ta bir eczaneye giren bir soyguncu, kasadaki görevliyi silahla tehdit ederek 200 TL aldı. Gözü dönmüş soyguncu, o sırada eczanede bulunan minik bir çocuk ve annesine de silah doğrulttu. Tüm yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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