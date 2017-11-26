İstanbul Basın Ekspres yolu Basın Ekspres yolu Edirne istikametinde saat 5 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çamur dökülmesinden dolayı yol kayganlaşmaya başladı ve tam 9 araç birbirine girdi.

ARAÇLARI KALDIRMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olası yeni bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırılmaya başlandı. Araç kaldırma ve yol çalışması sürüyor. Öte yandan bir polis aracının da karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada