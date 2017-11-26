İSTANBUL'DA FECİ KAZA! 9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
İstanbul Basın Ekspres yolunda yola dökülen çamur nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 araç birbirine girerken 3 kişi de yaralandı. Mahmutbey istikameti tamamen trafiğe kapandı.
İstanbul Basın Ekspres yolu Basın Ekspres yolu Edirne istikametinde saat 5 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çamur dökülmesinden dolayı yol kayganlaşmaya başladı ve tam 9 araç birbirine girdi.
ARAÇLARI KALDIRMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olası yeni bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırılmaya başlandı. Araç kaldırma ve yol çalışması sürüyor. Öte yandan bir polis aracının da karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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