İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU! 333'Ü ASKER 360 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 333'ü asker, 27'si mahrem imam olduğu iddiasıyla 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir çok kişi gözaltına alındı.
333 ASKER, 27 MAHREM İMAM HAKKINDA GÖZALTI KARARI
DHA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ´nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 333'ü asker, 27'si mahrem imam olduğu iddiasıyla 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Askerlerden 216'sının çeşitli rütbelerde muvazzaf olduğu öğrenildi. Askerlerden 7'sinin pilot olduğu kaydedildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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