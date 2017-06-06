İSTANBUL'DA FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN 73 KİŞİYE GÖZALTI
FETÖ'nün "eğitim yapılanması"na yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişi gözaltına alındı.
FETÖ'nün "eğitim yapılanması"na yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişi gözaltına alındı.
kaynak:sabah
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