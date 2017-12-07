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İstanbul'da FETÖ'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı

İSTANBUL'DA FETÖ'YE ŞAFAK OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 09:50
Puan Ver : İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı(6/10)2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir çok kişi gözaltına alındı.

EMNİYET BİLGİ VERMEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü' ne bağlı organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan İstanbul genelinde yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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