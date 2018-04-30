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İstanbul'da Gece Yarısı Polise Otomobilden Ateş Açtılar!
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İstanbul'da gece yarısı polise otomobilden ateş açtılar!

İSTANBUL'DA GECE YARISI POLİSE OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇTILAR!

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen olayda seyir halinde giden bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu 1 sivil polis yaralandı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : İstanbul'da Gece Yarısı Polise Otomobilden Ateş Açtılar!(5/10)1

Sultangazi'de sivil bir polis memuruna silahla saldırıda bulunuldu. Seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu, yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

OTOMOBİLİN İÇİNDEN ATEŞ AÇTILAR

Olay, Sultangazigazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde saat 02: 30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bir iş yerinin önünde bulunan ve sivil olduğu öğrenilen bir polis memuruna, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla saldırıda bulunuldu. Saldırının, seyir halindeki 34 SZ 0829 plakalı beyaz bir otomobilin içerisinden gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı yapan kişi ya da kişiler olay yerinden yine aynı otomobille uzaklaştı.

POLİS TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan ve yaralanan polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredeki bir hasateneye kaldırılan polis memuru, tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis de sevk edildi. Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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