İSTANBUL'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR TUTULDU, HER YER DİDİK DİDİK ARANIYOR!
İstanbul'da, 150 noktada 2 bin personelin katıldığı hava, deniz ve karadan yapılan operasyonda her yer didik didik arandı. GBT uygulamasının da yapıldığı operasyon akşam saat 16.00'ya kadar sürecek.
İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen Kurt Kapanı-16 operasyonu kapsamında, kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarının da aralarında bulunduğu 150 noktada 2 bin personelin katıldığı uygulama başlatıldı.
HAVA, DENİZ VE KARADAN OPERASYON YÜRÜTÜLDÜ
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 14.00'te başlayan Kurt Kapanı-16 Operasyonu'na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı.
150 NOKTADA 2 BİN PERSONEL KATILDI
Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 150 noktada, 2 bin personel ile uygulama ve denetim gerçekleştirildi.
ASAYİŞ VE TERÖR OLAYLARINI ÖNLEME AMAÇLI
Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı yayalar, motorlu taşıt sürücüleri, deniz yolu ve hava yolu ile İstanbul'a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
GBT UYGULAMASI YAPILDI
Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıldı.
Kurt Kapanı-16 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamaların saat 16.00'ya kadar süreceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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