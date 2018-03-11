Çin Devlet Başkanı Şi'nin Süresiz Görevde Kalmasının Önünü Açan Değişiklik Onaylandı
Afrin'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Duyurdu
İstanbul'da Sis Yeniden Bastırdı! Tüm Seferler İptal
Gülen'in Yeğeninin Bylock Yazışması: Soyadımı Duydu, Hediye Gönderecek
İş Arkadaşıyla Kavga Etti, Tazminatsız Kovuldu
Milli Baketbolcu Da Fikirtepe Mağduru Oldu
Japonya'nın James Bond Volkanı İçin Uyarı
Dünyanın Konuştuğu Rus Ajanın Bakkalı Türk Çıktı: Baba-Kız Gibiydik
Bebeği Tekmeyle Öldürülen Annenin Dramı Yürek Yaktı: 3 Bebeği De Ölmüş
Ypg, Zorla Silah Altına Almak İsteyince Halk Ayaklandı!
Teröristlerin Kabusu Oldu! 'eşek Arısı' Buluyor, Meti Timi İmha Ediyor
Cenk Tosun'dan İlginç Detay: İyi Ki Hava Nemliydi
Vatandaşa Büyük Kolaylık! Tüm İller E-Belediye'ye Geçecek
Aziz Yıldırım'dan Bomba Sözler: Şike Yapmadığımız İçin Kaybettik
E-Devlet'in Kullanıcı Sayısı Rekor Kırdı! İşte En Faydalı 11 Hizmet
23 Nisan'da Başkanın Makam Koltuğuna Oturan Öğrenci, İntihar Etti!
Akkuyu'da İnşaat İçin Geri Sayım Başladı
İlaçta Yerli Hamle! 6,1 Milyar Lira Kasada Kalacak
Ahmet Çakar'dan Şenol Güneş'e: Taç Hırsızı Olay Yerinde Görüldü
Savunma Hatlarının Tamamı Çöktü! Eller Tetikte Emir Bekleniyor

İSTANBUL'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR! SİS KÖPRÜYÜ YUTTU


İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis köprüyü yuttu
Tarih : 11 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : İstanbul'da Göz Gözü Görmüyor! Sis Köprüyü Yuttu(9/10)5

İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gece yarısı deniz trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR SİSİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Eminönü'nde sabaha karşı balık tutmaya gelen vatandaşlar ve Üsküdar sahilinde ateş yakarak çay ve kahvelerini yudumlayarak sis keyfini çıkarmaya çalıştı.

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI: DİKKATLİ OLUN

TEM Otoyolu ve D-100 Kara yolunda sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

"BU ANI SABAHA KARŞI YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar sahiline gelen Erhan Demirtaş, "Arkadaşlarla beraber Trabzon'dan geldik bu sisli havayı yaşamak için boğaza karşı ateş eşliğinde ısınıyoruz. Keyfimiz yerinde, çayımızı yudumluyoruz, zaten karşıda kız kulesini görüyorsunuz, sisli kapanmış durumda açılmasını bekliyoruz, bu anı sabaha karşı yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Göz  Gözü  Görmüyor  Sis  Köprüyü  Yuttu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER