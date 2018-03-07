İSTANBUL'DA GÜPEGÜNDÜZ SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ
İstanbul Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
İstanbul Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
2 GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
Maltepe Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir köpek çiftliğinin karşısında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın yakınları sinir krizi geçirdi.
GAZETECİLERE SALDIRDILAR
Şahsın yakınları basın mensuplarına tepki gösterirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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