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istanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: 1 kişi öldü

İSTANBUL'DA GÜPEGÜNDÜZ SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ

İstanbul Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Tarih : 07 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : İstanbul'da Güpegündüz Silahlı Çatışma: 1 Kişi Öldü(8/10)10


İstanbul Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.



2 GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI



Maltepe Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir köpek çiftliğinin karşısında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.



1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın yakınları sinir krizi geçirdi.



GAZETECİLERE SALDIRDILAR



Şahsın yakınları basın mensuplarına tepki gösterirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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