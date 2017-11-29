İstanbul ve İzmir'de hafta sonu hava sıcaklığı 20 dereceyi görecek. Ankara için de sıcak hava müjdesi veren Meteoroloji, sıcaklığın 15 dereyi bulacağını belirtti.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 5-10 DERECE ÜZERİNDE

İstanbul'da Kasım ayının ikinci haftasında etkili olan ve 'pastırma yazı geldi' yorumlarına yol açan sıcakların ardından, mevsim normallerinin yer yer 5-10 derece üzerinde sıcaklıkların görüleceği yeni bir sıcak hava dalgası daha kapıda. İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sıcaklıkların 20 dereceyi, Ankara'da ise pazar, pazartesi günleri 15 dereceyi aşabileceği belirtiliyor.

YURT GENELİNDE PARÇALI BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 Kg/m2), Tunceli'nin kuzeyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13

İzmir: Parçalı bulutlu 15Bursa: Parçalı bulutlu 14Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 17Antalya: Parçalı bulutlu 18Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı -2Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 12

Kaynak: haberinburada