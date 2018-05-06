İSTANBUL'DA İYİ PARTİ STANDINA SALDIRI! YARALILAR VAR
Son dakika... İyi Parti'nin İstanbul Bağcılar'daki standına bir grup tarafından bıçaklarla saldırıldı. Olayda 6 kişi yaralandı.
İstanbul Bağcılar'da İyi Parti standına bıçaklı saldırı oldu. İyi Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre saldırıda 6 kişi yaralandı.
3 kişinin bıçakla 3 kişinin darp edilerek yaralandığını ileten parti yetkilileri saldırganların MHP'li olduğunu iddia etti. Hafif yaralılar Avcılar Anadolu Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı olanlar Silivri Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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