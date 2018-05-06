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İstanbul'da İyi Parti standına saldırı! Yaralılar var

İSTANBUL'DA İYİ PARTİ STANDINA SALDIRI! YARALILAR VAR

Son dakika... İyi Parti'nin İstanbul Bağcılar'daki standına bir grup tarafından bıçaklarla saldırıldı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : İstanbul'da İyi Parti Standına Saldırı! Yaralılar Var(9/10)5

İstanbul Bağcılar'da İyi Parti standına bıçaklı saldırı oldu. İyi Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre saldırıda 6 kişi yaralandı.

3 kişinin bıçakla 3 kişinin darp edilerek yaralandığını ileten parti yetkilileri saldırganların MHP'li olduğunu iddia etti. Hafif yaralılar Avcılar Anadolu Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı olanlar Silivri Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: haberinburada



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