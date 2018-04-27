İstanbul'da Kaçak Arı Paniği! Önce Kadıköy Sonra Mecidiyeköy
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İSTANBUL'DA KAÇAK ARI PANİĞİ! ÖNCE KADIKÖY SONRA MECİDİYEKÖY


İstanbul'da kaçak arı paniği! önce Kadıköy sonra Mecidiyeköy
Tarih : 27 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : İstanbul'da Kaçak Arı Paniği! Önce Kadıköy Sonra Mecidiyeköy(6/10)2

Kovanından kaçan binlerce arı Kadıköylülere zor anlar yaşatmıştı. Akşam saatlerinde ise arılar bu kez Mecidiyeköy'de ortaya çıktı. Metrobüse binmek isteyen bir çok kişi arılardan kaçmak zorunda kalırken, vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

ARILAR BÜYÜK PANİK YAŞATTI

Metrobüs ve İETT merkez otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen insanlar, uçuşan çok sayıda arıyla karşılaştı. Caddedeki ağaçların çevresini mesken edinen arılar, insanların panik yaşamasına neden oldu. İnsanların arılardan kaçışması ilginç görüntüler oluşturdu.

ÖZEL GİYSİSİNİ GİYİP ARILARINI KOVANLARINDA TOPLADI

Kadıköy'de sabah saatlerinde kovanından kaçan binlerce arı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kadıköy'ü istila eden arıları özel giysisini giyen sahibi vatandaşların korku dolu bakışları altında toplayarak kovanlarına götürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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