Esrar Ürünleri Satan Şirket, 'esrar Cennetine' Dönüştürmek İçin Kasaba Satın Aldı
Putin Tatile Çıktı, Sosyal Medya Coştu: Formdayım Mesajı Veriyor
Müthiş Keşif! 'kutup Prensesi' 900 Yıl Sonra Bulundu
Yan Bakma Meselesinde Kalbinden Bıçaklandı, 3 Kez Hayata Döndürüldü
İnsan Kaçakçılarından Şaşırtan Yöntem! Dev Betonları Merdivenle Aşıp Türkiye'ye Giriyorlar
Dünyayı Ayağa Kaldıran Olay! Diri Diri Tabuta Sokup Video Çektiler
Songül Öden, İflas Eden Yapım Şirketine İcra Takibi Başlattı
G.Saray, Gelen Teklifleri Ağırdan Alan De Jong'un Sözleşmesini Feshedecek
İstanbul'da Kadın Dehşeti! 3 Aylık Evli, 2 Aylık Hamile Kadın Kocasını Öldürdü
Lens'in Transferini Duyan Babel, Formayı Kaptırmamak İçin Gaza Bastı
Beşiktaş, Ücret Ödemeden Fransa'dan Forvet Transfer Etti
Köyün Minaresinden Ezan Sesi Yerine Telefon Konuşmaları Yankılanıyor
Fethiye Körfezi'ndeki Çamur Tepeleri, Gökyüzünden Fotoğraflandı
Yaş'ta Dikkat Çeken Detay! Kurmay Olmayan Komandolar Generalliğe Yükseldi
Kurucu Meclis, Eylemlerin Gölgesinde Görev Başında
Şenol Güneş, Milli Takım'ı Çalıştırırken Hak Etmediği 4 Maaşını İade Etmiş
Beşiktaş'ta Beklenmeyen Olay! Talisca, Süper Kupa Maçında Yok
İmparator, Adım Adım Yuvasına Dönüyor
Ege Denizinde 4,2 Büyüklüğündeki Deprem!
Emrah Karaduman'ın, Aleyna Tilki İle Son Görüntüleri Başını Belaya Sokabilir

İstanbul'da Kadın Dehşeti! 3 Aylık Evli, 2 Aylık Hamile Kadın Kocasını Öldürdü

İSTANBUL'DA KADIN DEHŞETİ! 3 AYLIK EVLİ, 2 AYLIK HAMİLE KADIN KOCASINI ÖLDÜRDÜ

İstanbul'da henüz 3 aydır evli olan kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Kadının, 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : İstanbul'da Kadın Dehşeti! 3 Aylık Evli, 2 Aylık Hamile Kadın Kocasını Öldürdü(9/10)5

Esenyurt'ta tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi 1479 Sokak'ta ikamet eden Sinan A. (26) ile eşi İ.A. (21) arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan Sinan A, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin 3 aylık evli olduğu ve kadının 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

AŞIRI KISKANÇLIK YAŞIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında İ.A'yı gözaltına aldı. İ.A'nın emniyetteki ifadesinde 3 ay önce evlendiklerini ve 2 aylık hamile olduğunu belirterek, annesiyle hastaneye kontrole gittiğini söylediği öğrenildi. Eşinin evlendiklerinden beri aşırı kıskançlık yaşadığını öne süren şüphelinin, ondan izin almadan hastaneye gittiği için aralarında tartışma yaşandığını beyan ettiği belirtildi.

MUTFAĞA GİDEREK BIÇAĞI ALDI​

Tartışmanın büyümesi üzerine eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden İ.A'nın. eşinin daha sonra mutfağa giderek bıçak aldığını anlattığı ifade edildi. "Bana değil, kendisine zarar verecekti" diyen şüphelinin, bıçağı almaya çalıştığı sırada eşinin yaralandığını söylediği öğrenildi. Durumu sağlık ekiplerine bildirdiğini belirten İ.A'nın, eşinin hastanede hayatını kaybettiğini öğrendiğini dile getirdiği aktarıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Kadın  Dehşeti  3  Aylık  Evli  2  Aylık  Hamile  Kadın  
Kocasını  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER