İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İSTANBUL'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla sulu kar şeklinde yağan kar kısa sürede etkisini kaybetti.
İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süreli kar yağdı. Kısa süre yağan kar etkisini kaybetti.
BAZI EVLERİN ÇATILARINI KAR KAPLADI
Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Kartal ve Sancktepe çevresinde kar yağışının başladığı görüldü. Bazı evlerin çatıları ve araçların camları karla kaplandı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde hızlanması bekleniyor
kaynak:haberler
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