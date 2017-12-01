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İstanbul'da Kavgayı Ayıran Polislere Taşlı Saldırı! Özel Harekatçılar Bölgede

İSTANBUL'DA KAVGAYI AYIRAN POLİSLERE TAŞLI SALDIRI! ÖZEL HAREKATÇILAR BÖLGEDE

İstanbul Maltepe'de kavga eden grup kendilerini ayırmak isteyen polis ekiplerinin otomobillerine taş ve sopalarla saldırdı. Olayın ardından özel harekat polisleri bölgeye geldi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 16:30
Puan Ver : İstanbul'da Kavgayı Ayıran Polislere Taşlı Saldırı! Özel Harekatçılar Bölgede(10/10)6

Maltepe'de iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis aracı zarar görürken olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

KAVGAYI AYIRMAYA GELEN POLİSE TAŞLI SALDIRI

Olay saat 11.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı.

POLİS ARACININ CAMLARI KIRILDI

Polis aracının camları kırılırken olay yerine sayıda takviye polis ekibi sevkedildi. Cadde güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de yönlendirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Zarar gören polis aracının çekilmesinin ardından cadde yaya ve araç trafiğine açıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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