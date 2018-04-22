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İstanbul'da kimyasal alarmı! Bir kamyon dolusu atık göle döküldü

İSTANBUL'DA KİMYASAL ALARMI! BİR KAMYON DOLUSU ATIK GÖLE DÖKÜLDÜ

Büyükçekmece'de göl havzası kenarına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce bir kamyon dolusu kimyasal madde döküldü. Belediye çalışanları ve AFAD ekipleri alarma geçti.

Tarih : 22 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : İstanbul'da Kimyasal Alarmı! Bir Kamyon Dolusu Atık Göle Döküldü(6/10)2

Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal katı atık döküldü.

GÖL HAVZASI KENARINA KİMYASAL ATIK DÖKÜLDÜ

Büyükçekmece göl havası kenarına kimliği belirsiz kişilerce kimyasal bir madde döküldü.

AFAD EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Olay yerine Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Maddeden numune alan ekiplerin incelemeleri sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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