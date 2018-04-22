İSTANBUL'DA KİMYASAL ALARMI! BİR KAMYON DOLUSU ATIK GÖLE DÖKÜLDÜ
Büyükçekmece'de göl havzası kenarına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce bir kamyon dolusu kimyasal madde döküldü. Belediye çalışanları ve AFAD ekipleri alarma geçti.
Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal katı atık döküldü.
GÖL HAVZASI KENARINA KİMYASAL ATIK DÖKÜLDÜ
Büyükçekmece göl havası kenarına kimliği belirsiz kişilerce kimyasal bir madde döküldü.
AFAD EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ
Olay yerine Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Maddeden numune alan ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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