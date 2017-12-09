İSTANBUL'DA KORKUNÇ OLAY! CANİ BABA 2 AYLIK BEBEĞİNİ YERE FIRLATIP ÖLDÜRDÜ
İstanbul'da 2 aylık Afgan bebek yüksekten düşme sebebiyle kaldırıldığı hastanede 1 aylık tedavi sonrasında can verdi. Olayın ardından ailenin 8 yaşındaki oğlu, babasının bebeği yere fırlattığını itiraf etti.
İstanbul'da 2 aylık Afgan bebek yüksekten düşme sebebiyle kaldırıldığı hastanede 1 aylık tedavi sonrasında can verdi. Olaydan 3 ay sonra ailenin 8 yaşındaki oğlunun itirafı, minik bebeğin babasının öfkesine kurban olduğunu ortaya çıkardı.
Afganistan'daki içsavaş ve karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye gelen A.T. ve kocası S.A. Zeytinburnu'na yerleşti. İki çocukları olan çiftin geçtiğimiz Haziran ayında bir çocukları daha oldu. Anne A.T., 10 Ağustos'ta bir yakınının yanına gitti. 28 yaşındaki kadın evine döndüğünde 3 aylık oğlunun hareketsiz halde yerde olduğunu gördü. A.T., minik çocuğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane'sine götürdü. Küçük çocukta düşmeye bağlı beyin hasarı oluştuğu anlaşıldı. Çocuğunun yüksekten düştüğünü hastanede ifade eden anne çocuğunu hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Annenin çocuğunu bıraktıktan sonra 2 oğluyla Bursa'ya gittiği tespit edildi.
"BABAM ÇOK SİNİRLENDİ KARDEŞİMİ YERE FIRLATTI"
Minik bebek 1 aylık süren tedavi sonrasında 6 Eylül'de hayatını kaybetti.
Afgan bebeğin ölümü kayıtlara "Yüksekten düşmeye bağlı ölüm" olarak geçti. Ancak gerçek 3 gün önce ortaya çıktı. A.T. bir yakınıyla ölen çocuğu hakkında konuşurken oğlu söze girdi. 8 yaşındaki çocuk " Kardeşim düşmedi, ağlıyordu. Babam çok sinirlendi, kardeşimi alarak yere fırlattı. Daha sonra sesi kesildi" dedi. Duydukları karşısında dehşete düşen anne hemen Emniyete giderek, şikayetçi oldu.
KATİL BABA YAKALANIP TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacabey'e gidere Afgan anneyi İstanbul'a getirdi. İfadesi yenilenen kadından, kocasının arkadaşları ve yakınları hakkında bilgi alındı. Şüpheli Zeytinburnu'nda gözaltına alınarak Emniyet'te sorgulandı. Suçunu kabul eden evlat katili olan baba sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (Kaynak: Milliyet/ Ferit Zengin)
Kaynak: haberinburada
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