İSTANBUL'DA KORKUTAN YANGIN! AYDOS ORMANLARI CAYIR CAYIR YANIYOR
Sancaktepe'deki Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ediyor.
Kaynak: haberinburada
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