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İstanbul'da Kurt kapanı 11 operasyonu! Tüm giriş çıkışlar tutuldu

İSTANBUL'DA KURT KAPANI 11 OPERASYONU! TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR TUTULDU

İstanbul'da 39 ilçede polis ekipleri tarafından "Kurt Kapanı 11" uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında havalimanları, iskeleler ve kalabalık yerlerdeki araçlar tek tek arandı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 22:40
Puan Ver : İstanbul'da Kurt Kapanı 11 Operasyonu! Tüm Giriş Çıkışlar Tutuldu(7/10)3

İstanbul'da huzurun sağlanması için polis ekipleri 39 ilçede "Kurt Kapanı 11" uygulaması yaptı.

KRİTİK NOKTALARDA OLAĞANÜSTÜ DENETİM

Denetlemler kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetim yaptı. Denetim yapılan adreslerden biri Beşiktaş Vapur İskelesiydi.

ŞÜPHELİ KİŞİLERİN ÜSTÜ ARANDI, GBT TARAMASI YAPILDI

Vapur iskelesi önünde önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. 'MAYA' isimli Narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Denetime, polis helikopteri de havadan destek verdi.

DENETİME DEDEKTÖR KÖPEKLER DE EŞLİK EDİYOR

Bostancı sahilinde uygulama yapan ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıyor. Aramalara dedektör köpekler de katıldı.

HAVALİMANINDA ŞÜPHELİ ARAÇLAR GÜVENLİK NOKTASINA YÖNLENDİRİLDİ

Atatürk Havalimanı iç hatlar Terminali geliş katında Havalimanı Şube müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada şüpheli bulunan araçlar durdurularak güvenlik arama noktasına yönlendirildi. Araçlar ekipler ve narkotik köpeği tarafından titizlikle arandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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